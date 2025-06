“Farmacia dei Servizi”: conclusa con successo la prima fase del progetto nelle Farmacie Comunali di Marino

Si è conclusa, con un’ampia e sentita partecipazione, la prima fase della sperimentazione della “Farmacia dei Servizi” nelle farmacie comunali gestite dalla Multiservizi dei Castelli di Marino.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, ha previsto in questa fase iniziale la somministrazione di questionari e attività di orientamento sanitario, con l’obiettivo di avvicinare sempre più i cittadini a un modello di sanità diffusa, accessibile e personalizzata.

Nella seconda fase del progetto, alcuni cittadini che hanno partecipato saranno ricontattati dalle farmacie per valutare l’eventuale necessità di sostegno nella gestione della terapia farmacologica, che talvolta può risultare complessa.

È proprio in questi casi che la Regione Lazio riconosce al farmacista un ruolo fondamentale di operatore sanitario: un punto di riferimento prezioso per il paziente, soprattutto quando il medico è meno raggiungibile, non solo per distanza ma anche per la naturale facilità comunicativa che spesso si instaura con il farmacista.

L’Amministratore Unico, dott. Massimiliano Tommasi, ha espresso grande soddisfazione: "Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato e il personale delle farmacie comunali per la professionalità dimostrata. La risposta della comunità testimonia il desiderio concreto di una sanità più vicina, diffusa e accessibile. Questo progetto, sostenuto con convinzione dall’Amministrazione comunale, rappresenta un passo importante in questa direzione".

Anche l'Assessore alla Salute del Comune di Marino Sabrina Minucci, ha voluto rimarcare il valore dell’iniziativa: "La “Farmacia dei Servizi” è un esempio virtuoso di sanità territoriale. Marino ha dimostrato ancora una volta attenzione e sensibilità verso la salute dei propri cittadini, grazie a una forte sinergia tra istituzioni locali e Regione Lazio. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso e pronti a sostenerne con convinzione le fasi successive".