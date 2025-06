Trento: "Cittadini digitali", sabato laboratorio per ridurre il divario

Carenza di servizi e infrastrutture, ridotte competenze digitali, disinformazione, allarmismo, scarsa consapevolezza di sindromi e dipendenze, incapacità di riconoscere le frodi online o di relazionarsi civilmente sul web sono tutti sintomi di un divario digitale.

Dalla volontà di conoscere e prevenire il fenomeno nasce il laboratorio di Unidea, in programma sabato 21 giugno dalle 9.30 alle 13, all'auditorium di via Giusti 35. Due i gruppi tematici previsti nel corso della mattinata.

In prima battuta si rifletterà sulle competenze digitali, analizzando le possibili strategie per migliorare le abilità digitali dei cittadini e degli operatori delle organizzazioni territoriali, per poi affrontare la questione del benessere digitale con le buone pratiche per un uso sano e consapevole della tecnologia.

Il laboratorio, al termine del quale sarà consegnato ai partecipanti il certificato di Cittadino digitale consapevole, è rivolto a tutti gli appassionati di digitale (anche senza esperienza), alle persone interessate agli ambiti della psicologia, sociologia e formazione e a tutti coloro che sono attivi nel sociale e nell’educazione.

I posti sono limitati, per partecipare è richiesta l’iscrizione compilando il form online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE2OFSuCer7iV116nG-yBm1rtd2zGbMxYfbobOWr4SyBfpow/viewform?pli=1).

Il progetto è realizzato in collaborazione con il servizio Welfare e coesione sociale del Comune e con il Centro servizi volontariato Trentino, nell’ambito del “Gruppo digitalizzazione”, che rientra tra le strategia di crescita messe in atto durante Trento Capitale europea del volontariato.

Unidea è un’organizzazione italiana che combatte il divario digitale mettendo a disposizione di scuole, famiglie e Amministrazioni locali modelli e contenuti per diventare cittadini digitali consapevoli.