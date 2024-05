Food, Lettere (Na): il fornaio Francesco Arena premiato con “L’Arcimboldo d’Oro”

Nuovo importante riconoscimento per il fornaio messinese Francesco Arena che questo pomeriggio a Lettere in provincia di Napoli ha ricevuto il premio “L’Arcimboldo d’Oro” che celebra gli “Artisti del gusto” che ogni giorno con il loro lavoro preservano qualità, tradizione, artigianalità, strizzando l’occhio all’innovazione enogastronomica.

Francesco Arena, volato in Campania per partecipare all’evento enogastronomico “L’Arcimboldo d’Oro International Festival 2024” ospitato presso l’Elisabetta Luxury Events di Lettere, ha ricevuto la statuetta dorata che viene assegnata agli artisti del gusto, veri custodi e ambasciatori di arti antiche, che sono capaci di narrare e comunicare la storia e la cultura del loro territorio, guardando al futuro con unicità e capacità emozionale.

Si tratta dell’ennesimo premio assegnato a Francesco Arena, fuori dalla Sicilia, che riconosce il valore del professionista messinese che continua a portare in alto il nome della città dello Stretto.

Con artigianalità, passione e cura Francesco Arena, terza generazione di fornai nella città dello Stretto, realizza il pane e una grande varietà di eccellenti prodotti da forno nel suo panificio di Tommaso Cannizzaro e nell’insegna storica del padre “Masino Arena” in località S.Agata.

Inserito nelle più prestigiose guide di settore, Francesco Arena non nasconde l’emozione per l’ennesimo riconoscimento che dedica alla famiglia e al suo team: “Mi onoro sempre di ricevere attestati che premiano l’eccellenza. Ogni giorno con i miei ragazzi lavoriamo con passione e mettiamo tanto amore in ogni gesto e l’Arcimboldo d’oro è l’ennesima riconferma che premia il buon lavoro fatto con sacrificio. Come sempre voglio dedicare questo premio alla mia famiglia e ai miei ragazzi, senza i quali non sarebbe possibile tutto questo”.

Francesco Arena, che è stato anche inserito nella Guida de l’Arcimboldo con 3 pennelli, il massimo riconoscimento, torna nella sua Messina con un nuovo premio e con la voglia di fare sempre meglio.