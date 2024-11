Ford verso taglio di posti di lavoro in Europa: 4mila in meno entro il 2027

Ford prevede di tagliare 4mila posti di lavoro in Europa entro il 2027. I tagli riguarderanno, in modo particolare, la Germania e la Gran Bretagna.

"Quello che manca in Europa e in Germania è un'agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility", ha dichiarato il Chief Financial Officer di Ford, John Lawler, che ha chiesto incentivi per la produzione di auto elettriche e più flessibilità nei target di emissioni di CO2.