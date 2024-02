Formula 1: Hamilton alla Ferrari infiamma la rete

Instant Mood di Arcadia, il passaggio del pilota inglese alla scuderia di Maranello fa impazzire i follower del Cavallino Rampante. Nelle ultime 24 ore 1.2M di interazioni. Per il pluricampione di Stevenage numeri da record sui social come in pista.

Venerdì 02 Febbraio 2024

Ora i ferraristi, sui social network, sognano che il suo ottavo titolo sia targato Maranello. La notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è stata accolta con grande entusiasmo dalla rete: 1.2M di interazioni, 14.2K menzioni e un sentiment positivo che sfiora l'85% nel giro di un solo giorno.Lo rivela un instant Mood della società di comunicazione Arcadia. Il sentiment negativo si attesta solo al 15.3% (Tool Talkwalker, periodo di confronto ultime 24 ore, arcadiacom.it.).Dal 2025 il sette volte campione del mondo guadagnerà con la Rossa cento milioni di dollari all'anno. Per John Elkann si concretizza il sogno di un dream team per il Cavallino Rampante con la coppia d'oro Hamilton-Leclerc.I follower della scuderia di Maranello, in queste ore, stanno infiammando la rete con una raffica di like, post e commenti positivi.Nato nel 1985 a Stevenage, nel Regno Unito, Hamilton è il più vincente campione nella storia della Formula Uno con sette titoli mondiali conquistati: nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 con la Mercedes.Ora i ferraristi, sui social network, sognano che il suo ottavo titolo sia targato Maranello.

