Forze Armate: L'Esercito in prima linea contro i roghi tossici

Con l’inizio della stagione estiva il Raggruppamento Campania, su base 82° reggimento fanteria “Torino”, nell’ambito dell’Operazione “Terra dei fuochi” ha iniziato un programma di intensificazione dei servizi di vigilanza per la prevenzione allo smaltimento illecito di rifiuti e per il contrasto ai roghi. Nel mese di maggio è stata condotta, tra i comuni dell’area metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta, un’intensa attività di controllo con 41 operazioni dette “Action day”, una modalità operativa che impiega personale altamente specializzato e sistemi all’avanguardia per prevenire i reati ambientali, pattugliando il territorio e segnalando violazioni, grazie al controllo areale effettuato anche con l’utilizzo di moderni aeromobili a pilotaggio remoto (droni), che hanno portato a numerosi sequestri, tra i quali mille metri cubi di rifiuti (speciali e non) e 22 veicoli, alla denuncia di 35 persone e all’erogazione di 113 sanzioni, per un ammontare di circa 135.000 euro. Nell’ultimo periodo, di particolare rilievo è stata l’operazione condotta con la Polizia Metropolitana di Napoli nel comune di Boscoreale, durante la quale è stato ispezionato un deposito di 4.800 mq collegato ad un’attività di trivellazione in cui erano depositati illegalmente rifiuti speciali tossici e quella nell’area del campo nomadi di via Carrafiello a Giugliano (NA), dove è stato sequestrato, assieme ad altri veicoli, un mezzo pesante intento allo sversamento illecito dei rifiuti.