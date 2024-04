Forze Armate: Le APCSM mandano in pensione il COCER

"Mi unisco alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto nel ringraziare, a nome di tutto il personale dell'Aeronautica Militare, coloro i quali - ad ogni livello - hanno operato con impegno in questi anni in seno agli Organismi della Rappresentanza Militare, contribuendo con attenzione e attraverso un dialogo continuo e proficuo con le autorità di Forza Armata a ricercare sempre migliori condizioni lavorative per gli uomini e le donne in uniforme".Queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell''Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a margine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, d’intesa con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, con il quale le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) divengono pienamente operative e rappresentative del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sostituendo la rappresentanza militare, nata nel 1978 e articolata su Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.), Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R.) e Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.). "Formulo, nella circostanza, l'augurio di buon lavoro alle nascenti Associazioni Professionali" ha aggiunto il Gen. Goretti, "con le quali siamo pronti da subito a collaborare in modo proficuo e costruttivo per affrontare gli impegni e le sfide che ci attendono".