Cagliari, Esercito: progetto sbocchi occupazionali, firmato accordo tra Ministero Difesa e Vedetta 2 Mondialpol

Firmata questa mattina, nella sala biblioteca del Palazzo de La Vallèe, sede del Comando Militare Esercito Sardegna, la convenzione tra il Ministero della Difesa e la Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati.

L’accordo, firmato dal Comandante del Comando Militare Esercito "Sardegna", Generale di Brigata Stefano Scanu, e dal responsabile della Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., Sig.ra Rita Achenza, rientra nel progetto “Sbocchi occupazionali” per il sostegno della ricollocazione professionale dei militari delle Forze Armate italiane congedati o congedandi senza demerito

Durante la cerimonia per la firma della convenzione, il Generale Scanu ha spiegato che “la firma di questa convenzione rappresenta un importante strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che hanno terminato il servizio militare, o stanno per terminarlo, valorizzando le competenze acquisite durante la permanenza all’interno della Forza Armata e facilitando il loro passaggio ad una nuova carriera professionale”.

“Per rispondere alla necessità di risorse qualificate”, commenta Rita Achenza, “abbiamo siglato un accordo con il Ministero della Difesa per inserire il personale militare congedato, nel settore della vigilanza privata. Riconosciamo il valore della loro esperienza e disciplina e offriamo un percorso che include formazione, supporto economico e logistico, prospettive di crescita professionale”.

Nell’ambito della convenzione il Gruppo Mondialpol, leader nazionale del settore della Sicurezza Privata, con sedi operative in numerose regioni italiane, in collaborazione con la Sezione deputata al sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati presso il Comando Militare Esercito “Sardegna” si impegna a selezionare, formare e agevolare l'inserimento nello specifico settore della Sicurezza Privata, i volontari congedati senza demerito in possesso dei previsti requisiti.