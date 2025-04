Frascati (Rm): minore accoltellato, la Garante per l'Infanzia del Lazio incontra i genitori

La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, dott.ssa Monica Sansoni, che ha preso in carico il caso del giovane accoltellato a Frascati, ha incontrato — insieme all’avvocato Pasquale Lattari, legale della famiglia — i genitori di Lorenz, il sedicenne vittima del grave episodio avvenuto nei pressi di Villa Torlonia, attualmente ricoverato presso il Policlinico Tor Vergata.

Attraverso il Centro Antiviolenza Minori Vittime di Reato, e in collaborazione con la Polizia Scientifica — su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell’ambito delle indagini preliminari — sono già state avviate le interlocuzioni legali da parte dei genitori di Lorenz, in qualità di parte offesa nel procedimento penale a carico del minore indicato come autore dell’aggressione, attualmente sottoposto a custodia cautelare in una struttura protetta.

La Garante e l’avvocato Lattari sono in costante contatto con la famiglia, offrendo supporto e accompagnamento in un momento di profondo dolore e vulnerabilità.

La dott.ssa Sansoni ha infine stigmatizzato la diffusione, apparsa nei giorni scorsi, di immagini che ritraggono i genitori della vittima in momenti di forte sofferenza all’interno dell’ospedale, ribadendo con forza la necessità di garantire il massimo rispetto della privacy e della dignità dei familiari, tutelando la loro riservatezza in una fase estremamente delicata e fragile.