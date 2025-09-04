Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:07
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Gaza: la Cgil si mobilita in Abruzzo e Molise per la Global Sumud Flotilla
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Gaza: la Cgil si mobilita in Abruzzo e Molise per la Global Sumud Flotilla

Manifestazioni in programma sabato 6 settembre.

(Prima Pagina News)
Giovedì 04 Settembre 2025
Pescara - 04 set 2025 (Prima Pagina News)

Manifestazioni in programma sabato 6 settembre.

La Cgil si mobilita in Abruzzo e Molise per sostenere la Global Sumud Flotilla e chiedere di "fermare la barbarie" a Gaza.

L'iniziativa, in programma sabato 6 settembre, è stata presentata stamani, in conferenza stampa, a Pescara, dal segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e dai segretari delle quattro Camere del lavoro abruzzesi.

"A Gaza si sta perpetrando uno sterminio di popolazione civile, di bambini e donne, spesso mentre sono in fila per chiedere cibo. Il governo israeliano e l'esercito israeliano stanno affamando la popolazione non consentendo l'arrivo di aiuti umanitari ed è per questo che la Cgil sostiene convintamente la Global Sumud Flotilla verso Gaza.

È importante che ci sia un'attenzione globale, rischiamo che per l'ennesima volta Israele violi il diritto internazionale fermando la Flotilla in acque internazionali. Chiediamo ai Governi di intervenire chiedendo a Israele di non violare il diritto internazionale e chiediamo di sospendere gli accordi di cooperazione con Israele. E non siamo soli. Con noi ci sono tanti cittadini. associazioni, la Fnsi, oltre al sindacato europeo e mondiale che sta chiedendo a tutti gli Stati europei di sospendere gli accordi con Israele e fermare la barbarie", ha dichiarato Ranieri.

In merito al programma della mobilitazione, che inizierà alle 17:30, ha spiegato: "Nella mobilitazione faremo dei flash mob e delle catene umane per dire, come dice lo slogan della Flotilla, dal fiume verso il mare, dunque tutti mobilitati per Gaza".

Le manifestazioni si terranno a Pescara sul Ponte del Mare, a Chieti alla Villa Comunale, ad Avezzano (Aq) in Piazza Risorgimento, a Teramo in Largo San Matteo e nella zona del Porto di Termoli (Cb).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Cgil Abruzzo e Molise
Gaza
Global Sumud Flotilla
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.