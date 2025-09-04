Gaza: la Cgil si mobilita in Abruzzo e Molise per la Global Sumud Flotilla

La Cgil si mobilita in Abruzzo e Molise per sostenere la Global Sumud Flotilla e chiedere di "fermare la barbarie" a Gaza.

L'iniziativa, in programma sabato 6 settembre, è stata presentata stamani, in conferenza stampa, a Pescara, dal segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e dai segretari delle quattro Camere del lavoro abruzzesi.

"A Gaza si sta perpetrando uno sterminio di popolazione civile, di bambini e donne, spesso mentre sono in fila per chiedere cibo. Il governo israeliano e l'esercito israeliano stanno affamando la popolazione non consentendo l'arrivo di aiuti umanitari ed è per questo che la Cgil sostiene convintamente la Global Sumud Flotilla verso Gaza.

È importante che ci sia un'attenzione globale, rischiamo che per l'ennesima volta Israele violi il diritto internazionale fermando la Flotilla in acque internazionali. Chiediamo ai Governi di intervenire chiedendo a Israele di non violare il diritto internazionale e chiediamo di sospendere gli accordi di cooperazione con Israele. E non siamo soli. Con noi ci sono tanti cittadini. associazioni, la Fnsi, oltre al sindacato europeo e mondiale che sta chiedendo a tutti gli Stati europei di sospendere gli accordi con Israele e fermare la barbarie", ha dichiarato Ranieri.

In merito al programma della mobilitazione, che inizierà alle 17:30, ha spiegato: "Nella mobilitazione faremo dei flash mob e delle catene umane per dire, come dice lo slogan della Flotilla, dal fiume verso il mare, dunque tutti mobilitati per Gaza".

Le manifestazioni si terranno a Pescara sul Ponte del Mare, a Chieti alla Villa Comunale, ad Avezzano (Aq) in Piazza Risorgimento, a Teramo in Largo San Matteo e nella zona del Porto di Termoli (Cb).