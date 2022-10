Gentiloni: "Le famiglie europee stanno spendendo il 20% delle loro entrate per il cibo e il 15% per l'energia"

"Le famiglie europee stanno spendendo il 20% delle loro entrate per il cibo e il 15% per l'energia, un totale del 35%. Ma questa è una media, ovviamente ci sono molte famiglie che stanno spendendo quasi il 50% delle loro entrate per l'energia e il cibo", per cui "occorre reagire per aiutarle, ma anche evitare che tale supporto vada a minare gli sforzi di politica monetaria perché è di interesse comune ridurre l'inflazione", perciò "serve coordinamento" tra i provvedimenti nazionali e quelli della Banca Centrale Europea.Così il Commissario Europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, intervenendo a Strasburgo alla sessione plenaria del Parlamento Europeo.Con la crisi energetica in corso, spiega Gentiloni, "abbiamo la stessa preoccupazione che avevamo durante la pandemia perche' gli spazi fiscali sono diversi tra i Paesi membri. Quindi dobbiamo discutere l'eventualità di cercare ulteriori possibili strumenti di finanziamento comune basati sui prestiti per affrontare questi rischi di frammentazione"."La Commissione oggi adotterà un nuovo pacchetto sull'energia e debbo dire che sarà un pacchetto enorme. Gradualmente, stiamo trovando metodi comuni tra Stati membri" per fronteggiare la crisi, "e ovviamente non sarà l'ultimo", prosegue Gentiloni. Inoltre, "bisogna rifiutare la narrativa che sostenere l'Ucraina significhi non essere capaci di aiutare i nostri cittadini. Non sacrificheremo la libertà per l'economia, Putin non ci dividerà e non vincerà se agiamo con ambizione".