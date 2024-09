Giorgetti: "Le pensioni saranno in manovra e piano strutturale"

"Come tutte le altre voci di spesa" le pensioni "saranno trattate" in manovra e nel Piano strutturale, “ma ho letto un sacco di inesattezze”. Lo ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, uscendo dal vertice della Lega, svoltosi alla Camera dei Deputati.

“A metà mese approviamo il Piano strutturale e lo presentiamo in Parlamento” , ha continuato il Ministro. “La manovra? Ci stiamo lavorando, vedo delle cose di fantasia. Prima di tutto bisogna avere il quadro, quando l’avremo definiremo gli interventi. In estate c’è il calciomercato, poi finisce e arriva la realtà, le partite. E così vale anche per la legge di bilancio. Durante l'estate si scrivono un po’ di cose, si fa la legge di ‘bilanciomercato’, poi arriva il momento in cui si fanno le cose che si devono fare”, ha concluso Giorgetti.