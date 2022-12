Giorgio Panariello torna a teatro con 'La Favola Mia'

Dopo una breve battuta d’arresto dovuta ad una labirintite che lo ha colpito, Giorgio Panariello è pronto a tornare sul palco e a ripartire in tour nei teatri italiani con il suo spettacolo “La Favola Mia”.Il primo appuntamento sarà nella sua Toscana, precisamente al Teatro Verdi di Montecatini (PT) dove l’Artista andrà in scena per ben tre date: domani, sabato e domenica.'È bello partire ma altrettanto bello è ripartire – dichiara Giorgio Panariello. Il palcoscenico è la mia casa, il posto che amo di più e dopo questo breve “pit stop” forzato, non vedo l’ora di tornare in scena per ringraziare a mio modo il pubblico per la pazienza e per avermi aspettato'.Il 31 dicembre Giorgio Panariello sarà protagonista di “Panariello a Capodanno” un evento speciale al Gran Teatro Morato di Brescia per festeggiare insieme al pubblico la fine del 2022, tra risate, divertimento e momenti di riflessione.Questo il calendario aggiornato de “La Favola Mia” (prodotto e organizzato da Friends and Partners):16 dicembre 2022 - Montecatini (PT) - Teatro Verdi17 dicembre 2022 - Montecatini (PT) - Teatro Verdi18 dicembre 2022 - Montecatini (PT) - Teatro Verdi (inizio spettacolo ore 17.00)19 dicembre 2022 - Firenze - Teatro Verdi (recupero del 22 novembre)20 dicembre 2022 - Firenze - Teatro Verdi (recupero del 23 novembre)22 dicembre 2022 - Alessandria - Teatro Alessandrino31 dicembre 2022 - Brescia - Gran Teatro Morato (evento di Capodanno)28 gennaio 2023 - Milano - Teatro Lirico (recupero dell’1 dicembre)29 gennaio 2023 - Milano - Teatro Lirico (recupero del 2 dicembre)30 gennaio 2023 - Firenze - Teatro Verdi (recupero del 24 novembre)01 febbraio 2023 - Napoli - Teatro Augusteo (recupero del 21 novembre e del 5 dicembre)04 febbraio 2023 - Torino - Teatro Colosseo (recupero del 26 novembre)05 febbraio 2023 - Torino - Teatro Colosseo (inizio spettacolo ore 17.00)18 febbraio 2023 - Adria (RO) - Teatro Comunale (recupero del 10 dicembre)22 febbraio 2023 - Montecatini (PT) - Teatro Verdi25 febbraio 2023 - Firenze - Teatro Verdi26 febbraio 2023 - Firenze - Teatro Verdi (spettacolo ore 17.00)01 marzo 2023 - Parma - Teatro Regio03 marzo 2023 - Bologna - Europauditorium06 marzo 2023 - Roma - Teatro Brancaccio08 marzo 2023 - Padova - Gran Teatro Geox10 marzo 2023 - Sanremo (IM) - Teatro Ariston (recupero del 9 dicembre)I biglietti per le date sono disponibili su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Per i recuperi restano validi i biglietti già acquistati per ogni data corrispondente. La nuova data al Centro Culturale Cinema Teatro di Chiasso, inizialmente prevista per il 14 dicembre, verrà comunicata nei prossimi giorni. Per info www.friendsandpartners.it.Radio Subasio è partner de “La Favola Mia”.Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.