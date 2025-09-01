Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:00
Giornalista del "Centro" minacciato sui social per un articolo sul Chieti Calcio

Solidarietà dal mondo della politica. Marsilio: "Mi auguro che gli autori vengano individuati e puniti".

(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Settembre 2025
Chieti - 01 set 2025 (Prima Pagina News)

Solidarietà dal mondo della politica. Marsilio: "Mi auguro che gli autori vengano individuati e puniti".

Il giornalista del quotidiano abruzzese "Il Centro" Gianluca Lettieri è stato oggetto di minacce di morte, intimidazioni e insulti sui social, a seguito di un articolo in cui si parla della decisione presa dal Chieti Calcio di richiamare nella società un ex dirigente a cui era stato imposto il Daspo.

Al reporter è arrivata la solidarietà dell'Ordine dei Giornalisti, che ha condannato l'accaduto nei giorni scorsi, e del mondo della politica.

"Leoni da tastiera e mitomani affollano il mondo social, avvelenano i contenuti con messaggi e insulti spesso deliranti - ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio -. Giusto non abbassare la guardia, non 'abituarsi', non rassegnarsi al degrado. Anche se le minacce contro Gianluca Lettieri fossero solo l'ennesima fanfaronata di frustrati che esprimono nell'anonimato la loro impotenza, non possiamo mai escludere che qualche esaltato possa davvero passare ai fatti. Magari istigato dalla violenza dei messaggi che circolano indisturbati. Per questo mi auguro che gli inquirenti possano individuare e punire come meritano gli autori di queste intimidazioni".

Il senatore di FdI Etelwardo Sigismondi ha parlato di "gravi e inaccettabili minacce". "Questi episodi devono essere condannati con fermezza, perché rappresentano un attacco non solo alla sua persona ma anche a un principio fondamentale della nostra democrazia: la libertà di stampa e di espressione. La libertà di informare non si piega e va difesa, sempre".

Secondo il capogruppo del Pd al Consiglio Regionale Silvio Paolucci "la libertà di stampa è uno dei pilastri della nostra democrazia e deve poter essere esercitata senza intimidazioni né minacce". "È grave e inaccettabile - ha aggiunto l'esponente dem- che un giornalista venga colpito solo per aver raccontato fatti realmente accaduti e di interesse per la comunità".


