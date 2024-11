Giornata Nazionale degli Alberi: L'Altritalia Ambiente celebra l'evento con convegni, manifestazioni e attività didattiche

L'Altritalia Ambiente ha celebrato lo scorso 21 novembre la Giornata Nazionale degli Alberi 2024, istituita per Legge nel 2013, in molte località italiane. Durante tale Giornata sono state effettuate attività di sensibilizzazione presso alcuni istituti scolastici ove, dopo una breve esposizione circa la funzione e l'importanza degli alberi e della loro salvaguardia, si è proceduto alla piantumazione di un'essenza donata dall'associazione presso i giardini dei vari plessi scolastici che hanno ospitato la manifestazione o, come nel caso della provincia di Caserta, è stato tenuto un vero e proprio convegno che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali. Inoltre ieri giovedì 21 novembre parallelamente alle attività didattiche con le scuole, si è tenuta anche una manifestazione a Roma da parte di alcuni soci e simpatizzanti, guidati dal responsabile romano de L'Altritalia Ambiente Emil Scarponi e da Raffaella Castelli che ha visto la partecipazione anche di note “pasionarie” del verde pubblico come Jacopa Stinchelli e Francesca Marranghello e del consigliere comunale Daniele Diaco per cercare di salvare circa 200 pini di una grande arteria capitolina che dovrebbero essere abbattuti. Si tratta della via Gregorio VII, strada a 3 carreggiate e 6 corsie, che collega Città del Vaticano a Piazza di Villa Carpegna. Ed è proprio qui che si è svolta la protesta per sensibilizzare le autorità a proposito della salvaguardia delle alberature. Le attività didattiche si sono invece svolte, partendo dal sud, a Messina, dove nell'istituto comprensivo Giuseppe Catalfamo e nella scuola dell'infanzia Santa Lucia, grazie alla fattiva collaborazione del preside Angelo Cavallaro e dei referenti del progetto Concetta Carra e Antonella Bercellieri, è stata eseguita una performance didattico-teatrale da parte della responsabile locale Antonella Gargano e, in seguito sono state piantate 2 essenze, un ulivo e limone. In Puglia invece le sezioni di Torremaggiore e Serracapriola, entrambe in provincia di Foggia, hanno coinvolto rispettivamente le scuole Emilio Ricci e Fiani-Leccisotti ove hanno proceduto alla messa a dimora rispettivamente 3 ulivi e un pino grazie all'opera di volontariato svolta da Alessandra Tomaselli e Giuseppina Trotta per Torremaggiore e Maria Marinucci e Vittorio Nanni a Serracapriola. In Campania presso l'Istituto Comprensivo "Amedeo Maiuri" di Pompei (NA), diretto dalla dirigente Mariarosaria Maruli, il responsabile Angelo di Prisco, accompagnato dal presidente onorario e dal presidente del comitato scientifico, Federico L.I. Federico e Giovanni D'Amato, hanno proceduto alla piantumazione di diversi alberi di agrumi. Presso il liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese (CE), il segretario nazionale de L'Altritalia Ambiente Giuseppe Altieri, ha organizzato invece un importante convegno che ha visto coinvolte tutte le scuole del territorio: dai bambini delle elementari alle superiori. E’ stata messa poi a dimora una talea dell’albero di Giovanni Falcone regalata dai carabinieri forestali rappresentati per l'occasione dal tenente colonnello Marilena Lucente. La pianta come simbolo di rispetto e di legalità, come segnale della vita che continua, si moltiplica e produce energia. La dottoressa Carmen De Rosa, in qualità di presidente della sezione di Caserta de L’Altritalia Ambiente, ha evidenziato come con la sua forma associativa non profit ed il suo impegno nella vigilanza, il sodalizio vuole trasmettere un messaggio forte alle nuove generazioni. La natura ci viene donata ed è nostro dovere preservarla e conservarla . Presenti alla festa oltre ai padroni di casa, con il Dirigente dell'Isiss Scorciani-Coppola Anna Maria Pascale, il vice sindaco di Piedimonte Bernarda de Girolamo, il presidente della Coldiretti di Caserta in Enrico Amico, il tenente colonnello Marilena Scudieri per i carabinieri forestali della provincia ed Agostino Navarro presidente del Parco del Matese. In Abruzzo, presso l'istituto comprensivo di Campli (TE), il responsabile nazionale della fauna selvatica Giovanni Granati, insieme alla moglie Athena Jitariuc hanno piantato un albero di albicocche alla presenza di numerosi docenti ed alunni che hanno manifestato la loro intensa curiosità nel toccare l'albero. A Roma, oltre alla succitata manifestazione, sono state svolte attività didattiche presso il liceo Keplero e l'istituto tecnico Federico Caffè, grazie all'opera di volontariato dei soci e di persone sensibili alla tutela dell'ambiente, e degli alberi in particolare, tra cui Maria Elena Carosella. Infine la Toscana ha visto la partecipazione di 2 scuole, una a Calenzano (FI), presso il locale istituto comprensivo ove per iniziativa di Daniela Violi sono stati piantati 2 lecci mentre a Viareggio (LU) presso l'istituto comprensivo Darsena, il presidente provinciale Andrea Lucca ha proceduto a piantare un leccio. Un'attività a tutto campo in varie regioni d'Italia, quella condotta da L'Altritalia nella Giornata Nazionale degli Alberi, che ha spaziato dalle attività didattiche, ai convegni fino alle manifestazioni di protesta a salvaguardia del verde pubblico.