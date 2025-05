Giusy Versace sale a bordo del catamarano inclusivo 'Lo Spirito di Stella'

A distanza di quasi 2 anni dalla partenza (18 novembre 2023), il catamarano accessibile a tutti 'Lo Spirito di Stella' è rientrato nel Mediterraneo dopo aver fatto il giro del mondo con un equipaggio composto anche da persone con disabilità, e ieri ha fatto tappa a Civitavecchia, occasione che è stata salutata anche Giusy Versace.

Lo Spirito di Stella nasce da un'idea di Andrea Stella, un ragazzo di Thiene (VI) che nel 2000, allora ventiquattrenne, era in vacanza a Miami quando fu coinvolto in un'inspiegabile sparatoria che lo costrinse alla sedia a rotelle. Amante della nautica, Andrea decise di non abbandonare la sua grande passione e si costruì un catamarano utilizzabile anche da persone, come lui, con disabilità.

Il catamarano è simbolo concreto di inclusione e abbattimento delle barriere, con cui Andrea Stella ha già compiuto il giro del Mondo e che in questi mesi sta navigando in giro per l'Italia nell'ambito del progetto WoW - Wheels on Waves, realizzato con il sostegno del Ministero della Difesa e di Difesa Servizi S.p.A., per promuovere i valori della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, coinvolgendo attivamente anche civili e militari italiani e stranieri.

Andrea Stella è amico di lunga data di Giusy Versace, la quale ha sempre appoggiato ogni sua iniziativa con grande entusiasmo e ieri è stata l'occasione anche per una visita ufficiale, in qualità di presidente dell'intergruppo parlamentare per la disabilità.

''Salire a bordo del catamarano è stata un’esperienza unica - dichiara la Versace - un catamarano accessibile che non è solo un simbolo, ma una dimostrazione concreta di cosa significhi progettare per tutti. È un modello da sostenere e da raccontare e mi auguro di poter ricambiare presto questa accoglienza, magari ospitando l’equipaggio in Senato. Sono inoltre orgogliosa del mio amico Andrea – prosegue Giusy - e di come si presti agli altri per ricordare a tutti che la vita è un regalo e merita di essere vissuta con il sorriso, anche nelle avversità! Ringrazio lui e tutto l'equipaggio per la passione e la professionalità con cui mi hanno accompagnato a bordo! Buon vento a tutti''.

Il catamarano Lo Spirito di Stella è partito dal Porto Antico di Genova il 18 novembre 2023, nell’ambito del progetto 'Wheels on Waves' (WoW). Questo viaggio ha come obiettivo promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, consentendo loro di vivere l’esperienza del mare in barca a vela. A bordo si alternano equipaggi delle Forze Armate italiane e straniere, tra cui atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, impegnati in un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.

Il 3 ottobre 2024, Lo Spirito di Stella ha incontrato la nave scuola Amerigo Vespucci al largo di Darwin, in Australia, dopo 460 giorni di navigazione. Questo incontro ha rappresentato un momento simbolico di unione tra due progetti che condividono valori di inclusione e solidarietà. Le due imbarcazioni hanno proseguito insieme il viaggio, portando avanti un messaggio condiviso di inclusione e tradizione.

Il catamarano è rientrato in Italia in primavera, dopo aver visitato diversi porti, tra cui Brisbane, Cairns e Darwin in Australia, e Miami negli Stati Uniti. Le ultime tappe sono previste a Civitavecchia (28 maggio - 3 giugno), Livorno (4 - 8 giugno) e infine il 10 giugno si celebrerà a Genova, il termine ufficiale di questo giro del mondo.