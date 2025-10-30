Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 22:25
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Grandi Poeti moderni. A Corrado Calabrò il Premio Fernand Braudel 2025
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Grandi Poeti moderni. A Corrado Calabrò il Premio Fernand Braudel 2025

Poeti eccellenti in prima fila e sotto i riflettori della grande stampa internazionale. Domani alla Camera dei deputati sarà assegnato al poeta-scrittore Corrado Calabrò il prestigiosissimo Premio di Cultura Mediterranea “Fernand Braudel” 2025. Un evento nell’evento.

di Pino Nano
Giovedì 30 Ottobre 2025
Roma - 30 ott 2025 (Prima Pagina News)

Poeti eccellenti in prima fila e sotto i riflettori della grande stampa internazionale. Domani alla Camera dei deputati sarà assegnato al poeta-scrittore Corrado Calabrò il prestigiosissimo Premio di Cultura Mediterranea “Fernand Braudel” 2025. Un evento nell’evento.

Non si poteva operare una scelta migliore di questa. Corrado Calabrò significa 90 Anni di storia calabrese in giro per il mondo. Lo studioso è stato -e rimane- uno dei testimoni più attenti e più severi della nostra storia Repubblicana. Ne è stato a suo modo artefice e costruttore insieme, custode e garante, interprete e giurista di rango, ambasciatore suo malgrado delle sue origini reggini nei consessi più esclusivi della poesia mondiale, ma soprattutto ideologo e ispiratore di scelte di politica nazionale che hanno profondamente trasformato la storia italiana. Da magistrato, è stato l’autore di quella che è forse la più incisiva e creativa sentenza del Consiglio di Stato negli ultimi settant’anni, quella che ha istituito il giudizio di ottemperanza, rigenerando letteralmente il giudizio amministrativo.

Corrado Calabrò, un “principe” della Prima, della Seconda e anche della Terza Repubblica. Oggi, nel giorno del suo ennesimo Premio alla carriera come poeta transnazionale, possiamo anche dire “Un uomo di Stato al servizio della poesia”. O meglio, “un poeta cresciuto nel mondo ovattato della diplomazia e dell’alta burocrazia istituzionale”.

“Questo riconoscimento, intitolato al celebre storico francese che ha rivoluzionato la storiografia con la sua opera "Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II", sarà conferito -dice Italo Abate, Presidente di Ambiente e Cultura Mediterranea-  al grand commis e poeta calabrese Corrado Calabrò — giurista, uomo delle istituzioni e poeta — per il contributo di Cultura mediterranea fornito con le sue opere letterarie in cui propone l’immagine dell’interscambio tra culture mediterranee”.

Il premio che viene oggi assegnato a Corrado Calabrò “celebra l'eccellenza negli studi e nelle ricerche sulla cultura mediterranea e sottolinea l'importanza di continuare a indagare e diffondere la conoscenza di una importante area geografica, e di uno spazio culturale, come afferma Braudel, che è stata non solo teatro di eventi, ma di una animata entità storica che ha modellato il destino di intere civiltà”.

“A Corrado Calabrò -si legge nella motivazione del Premio-quale figura poliedrica capace di fondere due mondi apparentemente opposti: il rigore del giurista e uomo delle istituzioni con la sensibilità del poeta. Nelle sue opere letterarie emerge la capacita di unire temi classici come l'amore e la morte; per il Mediterraneo, questo suo amore lo ha esternato, tra l'altro, producendo per l'Associazione Ambiente e Cultura Mediterranea due interessantissimi editoriali "II Mediterraneo, questo grande tapis roulant" in cui l'autore propone l'immagine dell'interscambio tra culture come auspicabile soluzione alle incertezze dell'insieme dei migranti nord-africani che approdano quotidianamente in Sicilia e "Il vento di Mykonos" in cui narra dei suoi ricordi di vita sussurrati dal vento mediterraneo di Mykonos”.

A giudizio dei giurati Corrado Calabrò “offre una visione del Mediterraneo in cui sono presenti passioni e visioni, desideri, pensieri, segni, immagini, ombre e ricordi che saltellano come delfini in un mare altezzoso; quello stesso mare che narra la nostra storia, ci restituisce i corpi dei guerrieri dei Bronzi di Riace addormentati nell'acqua ed è accarezzato da un vento che ci sussurra le loro voci raccontandoci remoto, passato e presente intrecciati nell'oblio della vita”.

Lui si racconta così: “Mi sono laureato giovanissimo in giurisprudenza nell’Università di Messina, che allora aveva docenti come Pugliatti e Falzea, a giugno del quarto anno. Ho vinto qualche mese dopo un concorso al Ministero del Lavoro e venni assegnato all’ufficio legislativo dove nel 1962 scrissi per intero la legge sul contratto di lavoro a tempo determinato, che non subì alcuna modifica in parlamento e che rimase in vigore per 40 anni. Vinsi poi il concorso a magistrato della Corte dei Conti. Ma nel contempo Manzari, che mi aveva conosciuto quando era Capo di gabinetto al Ministero del Lavoro, agli inizi del 1964 mi chiamò alla Presidenza del Consiglio, dove aveva assunto uguale incarico con Aldo Moro. Fu un’esperienza in prima linea, indimenticabile. E tuttavia, malgrado l’intensità del lavoro alla Presidenza, volevo entrare nel Consiglio di Stato. Volevo entrarci per concorso, non per nomina governativa. Ricordo che mi alzavo così alle 4 e mezza e studiavo fino alle otto, qualche volta con la mia primogenita Maria Teresa in braccio. Alle otto e mezza ero in ufficio, e venivo assorbito dal lavoro incalzante. Nel giugno ‘68, vinto il concorso, passai al Consiglio di Stato e lasciai la Presidenza del Consiglio in coincidenza con l’uscita di Moro. Successivamente, alternando con l’attività giurisdizionale, sono stato in 14 Ministeri con 22 Ministri diversi”.

Poeta sublime e di grande dimensione internazonale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Corrado Calabrò
Pino Nano
PPN
Premio Fernand Braudel
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it