Green pass, Conte: “Salvini prenda posizione chiara”

La dichiarazione del presidente del Movimento Cinquestelle.

"Non abbiamo bisogno di polemiche politiche e strumentali. Invito la Lega a prendere una posizione chiara perche' abbiamo bisogno di un sostegno chiaro al completamento della campagna vaccinale. E’ questo il nostro obiettivo. La situazione di oggi e' molto diversa da quella di un anno fa. Abbiamo i vaccini, la vaccinazione sta andando bene, ma dobbiamo completarla per mettere in sicurezza la salute cittadini e dell'economia. Il Green pass e' lo strumento piu' semplice per conseguire l'obiettivo. L'esigenza primaria e' mettere in sicurezza il Paese sul piano sanitario per assicurare una ripartenza definitiva".Lo dichiara il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’ intervista al programma ‘Agora'’ su Rai 3.