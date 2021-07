Green pass, Toti: “Introdurre obbligo per discoteche, palestre, stadi e concerti”

La dichiarazione del presidente della Regione Liguria.

“Non possiamo pretendere che per salire su un bus o fare la spesa ci si debba per forza vaccinare, sarebbe contro la Costituzione italiana. Però se diciamo ai ragazzi che per andare in discoteca, in palestra, allo stadio o a un concerto, il vaccino è indispensabile, forse ne convinciamo qualcuno a farlo".Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in un' intervista stamani a Radio Capital, in merito alla 'via italiana' all'obbligo del Green pass.