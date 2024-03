Grottaferrata - Al Cinema AlFellini la presentazione de “I Segreti del Potere” del Prof. Luigi Tivelli

Si è tenuta questa mattina nella sala Tognazzi del Cinema comunale AlFellini la presentazione del libro del Prof. Luigi Tivelli “I Segreti del Potere. Le voci del Silenzio”, in compagnia dell’autore e di illustri ospiti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo.Presenti, oltre al Sindaco Mirko Di Bernardo intervenuto per un saluto istituzionale, il Prefetto Claudio Palomba, Ricky Tognazzi e Simona Izzo.“Grottaferrata sta diventando sempre di più un centro culturale in grado di attrarre iniziative di carattere nazionale – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –.Incontri di primo piano come quello odierno sono parte fondamentale del percorso di promozione della cultura e di rilancio della città attivato dalla nostra Amministrazione.Un percorso nel quale il Cinema comunale AlFellini svolge un ruolo centrale, come confermato dall’affluenza e dal gradimento che le numerose iniziative realizzate al suo interno stanno generando tra i cittadini, anche oltre i confini di Grottaferrata.Lieti di aver accolto importanti ospiti di fama nazionale all’interno della nostra Rassegna Letteraria permanente con questa presentazione, per la quale ringrazio tutti i partecipanti”.