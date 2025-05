Grottaferrata (Rm): Questura di Roma e Fondazione Omri insieme per un convegno sul tema del femminicidio

Femminicidio: un impegno di cultura oltre il reato è il titolo del convegno che vedrà gli interventi, tra gli altri, del Questore di Roma Roberto Massucci e dell’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e le violenze di genere, per approfondire il tema della violenza contro le donne, focalizzandosi sulle cause che la generano e sugli strumenti anche culturali da mettere in campo per contrastarla. Introduce l’evento il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Omri. Modera il giornalista Rai Marco Mazzotti.

Il convegno si terrà martedì 27 maggio 2025, alle ore 10,15, nella Sala Uno del Cinema comunale AlFellini di Grottaferrata ed è realizzato dalla Questura di Roma e dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica (OMRI), in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza. Università di Roma, il Comune di Grottaferrata e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Mirko Di Bernardo e del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Anna Paola Sabatini. Intervengono inoltre: Pietro Pietrini, neuro scienziato e psichiatra della Scuola IMT Alti Studi di Lucca; Maurizio Fiasco, Sociologo di dipendenze e comportamenti a rischio; il Magistrato Valerio De Gioia, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e le violenze di genere; Annamaria Giannini, Direttrice del Corso di Laurea in Psicologia giuridica, forense e criminologica della Sapienza Università di Roma.