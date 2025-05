Il governo ha impugnato la legge trentina sui tre mandati

Il governo ha scelto di impugnare presso la Corte Costituzionale la legge approvata dalla Provincia autonoma di Trento che porta da due a tre il tetto massimo dei mandati consecutivi per il Presidente della Provincia.

La decisione è stata presa durante un acceso confronto tra i Ministri, con il no della Lega. Tra i ministri intervenuti nella discussione, quello per gli Affari regionali Roberto Calderoli e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

"Lo riteniamo un atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell'autonomia trentina, con una chiara valenza politica. Le autonomie speciali come la Corte costituzionale ha detto tra le righe nella sentenza della Campania, hanno potere legislativo esclusivo su questa materia. Quindi riteniamo questo un atto contro l'autonomia del Trentino", ha commentato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Sono convinto che di fronte a un'impugnativa da parte del governo per quanto riguarda Maurizio Fugatti, penso che la Corte costituzionale avrebbe non poche difficoltà a dare ragione al governo". Così, a margine del Festival delle Regioni, il Governatore del Veneto, Luca Zaia. "Io tifo per Massimiliano Fedriga, tifo per Maurizio Fugatti, ma non semplicemente perché siano degli amici, dei colleghi governatori, ma perché difendono un principio che è quello della libertà. Poi, se tu sei Regione a statuto autonomo, se sei addirittura Provincia autonoma, è giusto che quelle prerogative vengano tutelate fino in fondo", ha proseguito Zaia.