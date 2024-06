Imprese, Folgori (Feoli): "Parte dalla Oti di Carsoli viaggio nelle eccellenze italiane"

“E’ partito dalla Oti di Carsoli il tour di Feoli presso le eccellenze industriali italiane.

Situata in Abruzzo, Oti – Officine Terapie Innovative – rappresenta una delle aziende farmaceutiche italiane più significative e innovative nel settore delle medicine non convenzionali. Oti produce omeopatici, integratori, filoterapici, cosmetici e prodotti veterinari. Abbiamo avuto modo di visitare una delle realtà imprenditoriali più importanti del Centro Italia, a testimonianza della vicinanza della Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata per i siti industriali italiani.

E’ nostra intenzione sostenere le eccellenze del tessuto economico, produttivo e industriale del nostro Paese, nella consapevolezza che dall’innovazione delle aziende tradizionali passi lo sviluppo dell’economia nazionale.

Nata come impresa familiare per opera del farmacista Lamberto De Santis, Oti è oggi un'industria farmaceutica all’avanguardia e dagli elevati standard produttivi. Negli anni Settanta, Oti è stata una delle prime aziende italiane a produrre medicinali omeopatici e oggi lavora materia prime vegetali, minerali e di origine biologica, selezionate seguendo i più elevati standard di qualità, con una vocazione verso il biologico e il naturale.

Ogni ciclo produttivo è studiato e convalidato per realizzare un prodotto di massima qualità e sicurezza. Abbiamo avuto modo di visitare l’azienda e di conoscere il personale, la vera ricchezza dell’azienda, formato da professionisti qualificati e specializzati, che con la loro esperienza, competenza e dedizione rendono Oti un’azienda leader nel mercato delle medicine complementari.

Ringraziamo la dirigenza per aver permesso di conoscere una realtà industriale così vitale e solida. In particolare ringraziamo il proprietario e presidente del Cda Alessandro De Santis, figlio del fondatore di Oti; il capo della divisione ricerca Franco Capuani, famoso per le sue ricerche sulle sindromi metaboliche infiammatorie. Feoli proseguirà nelle prossime settimane il tour tra le eccellenze imprenditoriali italiane con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale italiano”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata) e responsabile Strategia e Sviluppo di Sic Europe, azienda leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management.