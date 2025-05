India - Pakistan: Araqchi vola a Islamabad

Il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei ha dichiarato che il Ministro degli Esteri Abbas Araqchi dovrebbe visitare il Pakistan lunedì. Lo rende noto l'agenzia IRNA. Continua così il tentativo di mediazione del governo della Repubblica islamica in quella che ad oggi è l'area più calda del mondo, quella a più alto rischio di conflitto nucleare. Baqaei ha annunciato che Araqchi si recherà in Pakistan per incontrare le autorità pakistane e discutere i recenti sviluppi a livello regionale e internazionale. Durante la settimana sarà poi la volta dell'India, Araqchi infatti compirà una visita ufficiale a Nuova Delhi.