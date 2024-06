Ita-Lufthansa, Giorgetti: "Il matrimonio è vicino, la data è stata fissata, ma tutto può essere"

L'ok della Commissione Europea all'acquisizione di Ita da parte di Lufthansa sta per arrivare. A dare la conferma è il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti: "La data è fissata, sono convocati sposi e testimoni: in questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere", dice, spiegando che "ancora in questi giorni si è lavorato duramente" per eliminare ogni ostacolo e, quindi, giungere "tanto sospirate nozze".

La questione principale resta quella delle condizioni della Commissione perché la Compagnia di bandiera entri nel Gruppo tedesco, per superare le problematiche relative alla concorrenza sulle rotte per Linate e per altri Aeroporti. Durante questi ultimi giorni ci sono stati dei progressi, ma, come conferma Giorgetti, il dossier è ancora aperto: la decisione potrebbe arrivare entro la data di scadenza, fissato al prossimo 4 luglio.