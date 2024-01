Italia-Africa, Deidda (FdI): "Grazie a lavoro Presidente Meloni, importante riconoscimento internazionale per l'Italia"

“L’Italia ottiene un grande riconoscimento internazionale per il lavoro del Presidente Giorgia Meloni e del suo Governo volto a concretizzare il Piano Mattei.Solo chi è intellettualmente disonesto non può non riconoscere le opportunità che nasceranno per le nostre imprese di poter interagire con le nazioni africane”.E' quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.“Penso anche alla Sardegna e a chi sta già operando per creare quei corridoi per il trasporto marittimo che colleghino l’Africa e il centro-nord Europa con l’Isola come ponte e continente di trasmissione. L’Italia ritorna protagonista grazie a Giorgia Meloni”, conclude Deidda