Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
L'Aquila: protesta ProPal fuori dalla sede di Leonardo, "via dall'Università"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
L'Aquila: protesta ProPal fuori dalla sede di Leonardo, "via dall'Università"

Tensione con la polizia quando gli è stato chiesto di liberare l'ingresso dell'azienda.

(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Settembre 2025
L'Aquila - 12 set 2025 (Prima Pagina News)

Tensione con la polizia quando gli è stato chiesto di liberare l'ingresso dell'azienda.

Alcuni manifestanti ProPal stanno bloccando da questa mattina l'ingresso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space, nella zona industriale ovest dell'Aquila. Alla protesta stanno partecipando attivisti provenienti da tutto l'Abruzzo, con azioni di volantinaggio cominciate il mese scorso.

Sul posto ci sono poliziotti della Digos e un furgone della polizia con agenti vestiti con la tenuta antisommossa. Momenti di tensione si sono verificati quando è stato chiesto loro di sgombrare i cancelli d'ingresso alle due aziende.

"Leonardo Spa fa i soldoni sul sangue dei popoli", recita uno dei cartelli. Su un altro c'è scritto: "Fuori Leonardo dalle università". "Sabotiamo la guerra, blocchiamo tutto", è il messaggio scritto su un altro cartello.

Presenti anche striscioni con messaggi di solidarietà per Anan Yaheesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh, i tre palestinesi sotto processo a L'Aquila per terrorismo internazionale.  


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

L'Aquila
PPN
Prima Pagina News
ProPal
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.