L'Aquila: protesta ProPal fuori dalla sede di Leonardo, "via dall'Università"

Alcuni manifestanti ProPal stanno bloccando da questa mattina l'ingresso principale alle sedi di Leonardo e Thales Alenia Space, nella zona industriale ovest dell'Aquila. Alla protesta stanno partecipando attivisti provenienti da tutto l'Abruzzo, con azioni di volantinaggio cominciate il mese scorso.

Sul posto ci sono poliziotti della Digos e un furgone della polizia con agenti vestiti con la tenuta antisommossa. Momenti di tensione si sono verificati quando è stato chiesto loro di sgombrare i cancelli d'ingresso alle due aziende.

"Leonardo Spa fa i soldoni sul sangue dei popoli", recita uno dei cartelli. Su un altro c'è scritto: "Fuori Leonardo dalle università". "Sabotiamo la guerra, blocchiamo tutto", è il messaggio scritto su un altro cartello.

Presenti anche striscioni con messaggi di solidarietà per Anan Yaheesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh, i tre palestinesi sotto processo a L'Aquila per terrorismo internazionale.