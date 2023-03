L'Esercito al Job Day Sardegna 2023

L’Esercito Italiano parteciperà alla sesta e ultima tappa del Job Day Sardegna 2023, organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro in collaborazione con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal).Dopo la grande partecipazione alle precedenti tappe, che si sono svolte a Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Tortolì, l’evento dedicato alla formazione professionale e all’orientamento universitario è giunto nel quartiere fieristico di Cagliari.All’interno dell’area espositiva l’Esercito Italiano allestirà uno stand informativo/ promozionale, dove un Info-Team del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” e rappresentanti del Comando Militare Esercito Sardegna illustreranno ai giovani le opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata, le fasi concorsuali per l’accesso alla carriera militare e in particolare, il nuovo modello di reclutamento dell’Esercito incentrato sulla figura professionale del Volontario in Ferma Iniziale (VFI).Nello stand promozionale, oltre all'esposizione di un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) “Lince” in dotazione alla Brigata Meccanizzata “Sassari”, sarà allestito un apposito corner promozionale dedicato alla Rivista Militare dell’Esercito, periodico tra i più antichi in Italia ancora in stampa.