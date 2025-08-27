Hai dimenticato la password? Clicca qui
La buona scuola va in scena alla Mostra del Cinema di Venezia
La buona scuola va in scena alla Mostra del Cinema di Venezia

l 2 settembre, l'evento che mette in dialogo scuola, cinema e istituzioni culturali, accenderà i riflettori sulla media education tra cortometraggi e buone pratiche educative.

Mercoledì 27 Agosto 2025
Venezia - 27 ago 2025

l 2 settembre, l'evento che mette in dialogo scuola, cinema e istituzioni culturali, accenderà i riflettori sulla media education tra cortometraggi e buone pratiche educative.

La Mostra del Cinema di Venezia diventa spazio di dialogo tra cinema e scuola. 

Il 2 settembre è in programma l’evento “Media Education: il potere didattico del cinema breve”, promosso dalla piattaforma ClasseViva Extra di Gruppo Spaggiari Parma in collaborazione con WeShort. Un confronto concreto tra scuola, cinema e istituzioni culturali, per esplorare il valore della media education come strumento pedagogico e leva per contrastare la disinformazione, educare all’immagine e sviluppare pensiero critico nelle nuove generazioni. 

Al centro dell’appuntamento, che vedrà susseguirsi testimonianze di realtà provenienti dal mondo scolastico, cinematografico e culturale, ci sarà la media education come leva per sviluppare senso critico, consapevolezza digitale e capacità di interpretare il linguaggio audiovisivo, competenze fondamentali per i cittadini del futuro. Il cortometraggio sarà il filo conduttore dell’incontro: linguaggio breve e immediato, vicino alla sensibilità dei giovani, capace di diventare strumento pedagogico nelle mani di docenti ed esperti. 

Il programma si aprirà con la proiezione di Next One, corto sul tema della violenza di genere diretto da Guglielmo Poggi e distribuito da WeShort, con protagoniste Marta Pozzan e Celeste Dalla Porta, cui sarà conferito il Premio ClasseViva Extra, come riconoscimento per l’impegno civile e il valore educativo dell’opera. 

Seguirà una tavola rotonda dal parterre eterogeneo, che metterà a confronto figure provenienti da ambiti diversi con esperienze complementari. Lago Film Fest e Giffoni Innovation Hub testimonieranno come i festival possano diventare laboratori di educazione ai media.  

La voce della scuola sarà rappresentata da dirigenti scolastici impegnati in progetti pionieristici di innovazione didattica. Ad arricchire il dialogo, gli interventi di La Fabbrica Società Benefit specializzata in progetti educativi nati dalla collaborazione tra aziende e istituzioni scolastiche, e di AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari, impegnata nella diffusione della cultura economica attraverso il linguaggio cinematografico. 

Il dibattito, moderato dal giornalista ed esperto di media education Francesco Menichella, si propone come un’occasione corale di dialogo tra scuola, cinema e istituzioni culturali. Lo sguardo sarà rivolto anche al futuro, con una riflessione sulle opportunità aperte dall’intelligenza artificiale, dalle playlist personalizzate e dai nuovi modelli di fruizione interattiva. 

L’obiettivo è rafforzare l’alleanza tra cultura e scuola per formare cittadini capaci di orientarsi nel mondo dell’informazione e dell’immagine.  

Con questa iniziativa, Gruppo Spaggiari Parma, realtà storica e punto di riferimento per l’EdTech, conferma la propria missione: dare voce ai temi più attuali della formazione, creando ponti tra innovazione, cultura e comunità educante. 

L’incontro sarà accessibile sia in presenza, sia in diretta streaming aperta al pubblico. Venezia diventa così non solo scenario d’eccezione, ma punto di partenza per un confronto che vuole raggiungere studenti, docenti e comunità educante in tutta Italia.

 

 


Note legali

Note legali

