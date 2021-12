La Cina vaglia l’introduzione di una legge contro la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro

I legislatori cinesi stanno discutendo nuove regole per prevenire la discriminazione sul posto di lavoro e le molestie sessuali contro le donne in mezzo a una serie di casi di alto profilo negli ultimi mesi. Un progetto di legge pubblicato venerdì include il divieto per i datori di lavoro di dichiarare preferenze di genere negli annunci di lavoro e di interrogare le candidate sul loro stato civile o di gravidanza, una pratica comune che è stata criticata per decenni.La rapida crescita economica negli ultimi quattro decenni, unita alla regola del figlio unico, ha aperto maggiori opportunità educative e occupazionali per le donne cinesi.Ma la partecipazione delle donne alla forza lavoro è diminuita, a causa del filtro basato sul genere durante le assunzioni e poiché sempre più donne si prendono cura delle famiglie in una grave carenza di opzioni di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.Un rapporto di Human Rights Watch di giugno ha rilevato che un annuncio di lavoro su cinque nel servizio civile nel 2019 specificava una preferenza per i candidati di sesso maschile.All'inizio di questo mese, il colosso dell'e-commerce Alibaba ha licenziato un'impiegata che aveva accusato un manager di violenza sessuale.Il rapporto afferma anche che era pratica comune per i datori di lavoro, comprese le scuole, costringere il personale femminile a firmare contratti promettendo di non rimanere incinta per diversi anni come pre-condizione per essere assunti.Le nuove regole proposte arrivano tra le preoccupazioni che la nuova regola cinese sui tre figli potrebbe rendere i datori di lavoro ancora più riluttanti ad assumere donne e mentre i funzionari reprimono il movimento locale #MeToo dopo una serie di casi che hanno portato a una protesta pubblica per violenza sessuale nel posto di lavoro.Gli emendamenti proposti renderanno l'applicazione più facile definendo chiaramente cosa sono le molestie sessuali, ha affermato l'agenzia di stampa statale Xinhua.Secondo una bozza di testo pubblicata venerdì, vieta "discorso volgare", "comportamento fisico inappropriato" o "la visualizzazione o la diffusione di immagini, informazioni, testi, audio o video a sfondo sessuale".Richiede inoltre ai datori di lavoro di istituire meccanismi per prevenire, indagare e rispondere a tali reclami "senza indugio", ma non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni per il mancato rispetto di tali denunce.