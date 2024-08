La Corsa del Ricordo torna a Milano, Catania, San Felice Circeo, Trieste e Novara

Dopo il successo e l’entusiasmo riscontrati nelle tappe di Roma (11 febbraio), Latina (7 aprile) e Aversa (7 luglio), la Corsa del Ricordo continuerà a portare il suo messaggio di sport e sensibilizzazione in tutto lo Stivale.

Il prossimo mese di settembre, l’ormai tradizionale evento ideato e promosso da Asi, organizzato in collaborazione con ANVGD e volto a ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della Seconda guerra mondiale, farà tappa a Milano, Catania e San Felice Circeo (15 settembre), Trieste (29 settembre) e Novara (data da definire).

Un lungo viaggio da nord a sud della penisola che ogni anno aggiunge nuovi tasselli e richieste di adesione da parte di nuove città che vogliono essere protagoniste della manifestazione.

Nel prossimo anno la Corsa del Ricordo toccherà anche la Toscana, si correrà, probabilmente nel mese di maggio, anche a Grosseto.

Le cinque tappe del circuito, che concluderanno l’attuale stagione, saranno ufficialmente presentate alla stampa martedì 10 settembre presso la Regione Lombardia, alla presenza del Sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi, degli organizzatori locali, di autorità politiche e di personaggi dello sport e testimonial.

Le cinque tappe della Corsa del Ricordo

A Milano La gara si svolgerà sul consueto e suggestivo tracciato di 10 km intorno ai quattro laghi del Parco delle Cave nella zona ovest della città, con partenza alle 9.30 presso l’ingresso di via Cancano Milano. Iscrizioni sul sito https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-milano/

A Catania Si parte alle 9.30 da piazza Università per poi percorrere un circuito cittadino di 1,4 km (da ripetersi 6 volte per la gara competitiva – 8,4 km – e 2 per quella non competitiva – 2,8 km): via Etnea, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Cutelli, via Ventimiglia, via teatro Massimo, via Rapisardi, via di Sangiuliano, e ritorno, attraverso via Etnea, con arrivo in piazza Università. Iscrizioni sul sito https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-catania/.

A San Felice Circeo. Si parte alle 10.00 da Piazzale Cresci, la gara prevede una competitiva nazionale di km. 10 e una non competitiva di 5,0 km circa. La gara attraverserà il lungomare Circe- via Tiberio Imperatore- via Alcide de Gasperi - via del Pignolo - via Roma - via Montenero - via Monte Circeo - via Molella (5km) - via Terracina – strada provinciale Badino- via g. Castelli - viale Europa per tornare a concludersi in piazzale Cresci.

A Novara. Previsti due percorsi, nel cuore del Villaggio Dalmazia, uno di 10 km competitivo e uno di 5 km aperto a tutti con partenza alle ore 10.00 da Via Redipuglia dove è posta anche la linea del traguardo di entrambi i percorsi.

A Trieste. si tornerà sul collaudato e suggestivo percorso, con partenza ed arrivo nella Foiba di Basovizza. La partenza è fissata alle 9.30, si disputerà su un tracciato di circa 8 km, corrispondenti a due giri di un percorso disegnato completamente su sterrato. A Trieste, parallelamente alla Corsa del Ricordo, per la prima volta ci sarà una gara riservata ai più giovani, “La Scuola in Corsa” che, venerdì 27 settembre, permetterà agli studenti delle scuole di Trieste dai 10 ai 14 anni, di essere protagonisti in un circuito disegnato nell’area adiacente il famoso Magazzino 18, uno dei dolorosi simboli dell’esodo, collocato nel Porto Vecchio di Trieste ha raccolto per anni tutte le masserizie degli esuli che non ebbero mai l’occasione e la possibilità di recuperarli.

Iscrizioni

Le iscrizioni alle singole tappe possono essere effettuate attraverso la piattaforma https://www.endu.net/ solo per Trieste le iscrizioni saranno gestite con modalità diverse che verranno comunicate nei prossimi giorni.