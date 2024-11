La guerra dei piedi: un viaggio nel tempo con Avio Focolari

il 16 dicembre 2024, alle ore 16:30, la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini ospiterà la presentazione de La guerra dei piedi, il nuovo libro di Avio Focolari (NELLA FOTO), arricchito dalla prefazione del noto scienziato e divulgatore Mario Tozzi. L’evento, promosso dal consigliere metropolitano Antonio Giammusso, si preannuncia come un momento imperdibile per gli amanti della narrativa e della riflessione storica.

Un racconto che unisce storia, sport e umanità

Il romanzo si distingue per la sua trama originale e appassionante: uno scienziato geniale costruisce una macchina del tempo con un nobile scopo, quello di modificare il corso degli eventi storici per scongiurare guerre inutili e devastanti. Per portare avanti il suo piano, lo scienziato arruola una squadra eterogenea composta da un giornalista sportivo, uno storico, un calzolaio, un cardinale e un menestrello. La loro missione? Tornare nella Roma del 750 a.C. per insegnare ai Romani e ai Sabini il gioco del calcio moderno, sostituendo le battaglie con partite di pallone come strumento di risoluzione dei conflitti.

Tra avventure rocambolesche e situazioni tragicomiche, i protagonisti si ritroveranno non solo a riscrivere la storia, ma anche a fare i conti con le proprie emozioni e il senso più profondo dell'umanità. Il racconto di Focolari, con il suo stile vivace e riflessivo, offre al lettore un’esperienza unica che intreccia intrattenimento e spunti di riflessione.

Un evento ricco di ospiti e interventi

Alla presentazione parteciperanno personalità di spicco del panorama culturale e sportivo. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Giammusso e dell’onorevole Fabrizio Santori, prenderanno la parola Maria Romano, psicologa e rappresentante di Edizioni del Roveto, e lo stesso Avio Focolari, autore del libro, oltre che attore teatrale, musicista e sceneggiatore. Modererà l’incontro Giampiero Fontana.

L’evento sarà impreziosito anche dalla partecipazione di giornalisti, opinionisti sportivi, ex calciatori di Lazio e Roma e rappresentanti del mondo dello spettacolo, che offriranno il loro punto di vista su questo affascinante connubio tra sport e narrativa.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita ma soggetta a prenotazione fino a esaurimento posti. Gli interessati possono riservare il proprio posto contattando il numero WhatsApp +39 347 245 139 o scrivendo all’indirizzo email edizionidelroveto@gmail.com, indicando nome, cognome e recapito telefonico.