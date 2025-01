Lanuvio (Rm): al via il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze

Prenderà il via quest'oggi, a Lanuvio, con il corso di avvicinamento al vino, il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze, la manifestazione organizzata dal Comune di Lanuvio con il contributo della Regione Lazio e dell’Arsial.

L’edizione di quest’anno, la terza, è dedicata alla Maza, la focaccia lanuvina che veniva offerta al Serpente di Giunone Sospite e ai vini del territorio.

La giornata clou sarà quella di sabato 4 gennaio, data in cui l’anfiteatro situato in Piazza Centuripe n. 4 ospiterà, dalle 16 alle 17,30, un laboratorio per bambini dedicato alla Maza (a cura dello chef Verri e dei fratelli Ripanucci) . A seguire, fino alle ore 19, sarà allestito un banco di assaggio con i vini delle aziende del territorio.