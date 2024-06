Lavoro: ecco il maxi sconto del 120% per chi assume a tempo indeterminato

E' stato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto attuativo che contiene “le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023″.

Per le assunzioni a tempo indeterminato si prevede una "super deduzione" del 120% per tutti (per un ammontare di 1,3 miliardi di euro), che arriva al 130% nel caso in cui vengano assunti lavoratori fragili, under 30, madri o percettori del Reddito di Cittadinanza.