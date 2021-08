Lavoro, Misiani: "Proposta organica governo su delocalizzazioni"

Il tweet dell' esponente del Pd.

"La normativa, per come è attualmente configurata, non è adatta a gestire tutti i casi di delocalizzazione a cui stiamo assistendo. La proposta che sta studiando il governo è organica e cerca di regolamentare queste vicende in modo ordinato".Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, responsabile Economia e finanze nella segreteria del Pd.