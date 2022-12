Lazio, Bordoni, diamo il benvenuto nella Lega a Armeni, Aracri e Belfronte

"La Lega è orgogliosa dell'ingresso nella propria compagine di Fabio Armeni, già vicepresidente della Regione Lazio e assessore, al quale mi unisce una antica e sincera amicizia, di Francesco Aracri, anch'egli già parlamentare e a sua volta assessore regionale, di Rocco Belfronte, che vanta una lunga e competente attività svolta negli scorsi anni come consigliere capitolino".Così Davide Bordoni, Segretario romano della Lega Salvini Premier, saluta l'ingresso nel Carroccio di Armeni, Aracri e Belfronte."Diamo il benvenuto - prosegue Bordoni - a tre politici e amministratori di indiscussa esperienza e capacità, dirigenti importanti, organizzati sul territorio, profondi conoscitori della macchina amministrativa e delle esigenze dell'intera comunità civile della città di Roma e del Lazio. Entrano a far parte del partito e dello schieramento di centrodestra, aderendo al progetto politico di Matteo Salvini e delle Lega, capace di mettere in campo una buona politica e una buona ammistrazione.Grazie al loro prezioso contributo siamo certi che il nostro schieramento, insieme al resto della coalizione, potrà fare un altro deciso passo avanti verso la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio".