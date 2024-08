Lazio, calcio Under 16, Lvpa Frascati,Basile: “La categoria non è un problema, ho sposato il progetto”

Ambizioni chiare. È con questo spirito con mister Ezio Basile è ritornato ad allenare alla Lvpa Frascati, dopo le due stagioni (vissute con due diverse proprietà) di qualche tempo fa.

La società tuscolana gli ha affidato la nuova Under 16 provinciale e lui è già pronto per cominciare: “Qui ho guidato un anno l’Under 16 regionale e un altro l’Under 16 Elite e tra l’altro in uno di questi ho collaborato con l’attuale direttore sportivo del settore agonistico Leonardo Orlandi.

Per motivi lavorativi l’anno scorso sono stato fermo e quindi ho una gran voglia di “riassaporare” il campo. Sono tornato con piacere in questo club, guidato da un presidente giovane e ambizioso come Giammarco Raparelli che sta investendo tanto e vuole mettere tutti i tecnici nelle migliori condizioni per fare calcio”.

La “prima campanella” non è lontana: “Da lunedì prossimo inizierei con i test di valutazione atletica, poi dal 2 settembre partirà il ritiro vero e proprio con doppie sedute nella prima settimana – spiega Basile – Successivamente andremo a diminuire i carichi di lavoro fino ad arrivare alla programmazione “standard” che porteremo avanti durante la stagione”.

Basile ha accettato la proposta della Lvpa Frascati a prescindere dalla categoria: “La società ha provato in tutti i modi a chiedere il ripescaggio nella categoria regionale, ma non è stato possibile e sia il sottoscritto che i ragazzi ce ne siamo fatti una ragione. Abbiamo scelto il progetto di una società importante che vuole crescere in fretta. I ragazzi sanno che, se lavoreranno bene, potrebbero far parte in futuro della prima squadra perché questo club crede tanto nei giovani”.

Anche in conseguenza della voglia di fare la categoria regionale, la Lvpa Frascati si è mossa in modo sostanzioso per l’allestimento dell’organico: “Avevamo una squadra in grado di competere bene anche in quella categoria, quindi adesso che sappiamo di dover fare il campionato provinciale non ci nascondiamo: l’obiettivo è chiaro, vogliamo essere protagonisti. La rosa è cambiata radicalmente rispetto a quella della scorsa stagione, abbiamo tanti elementi nuovi provenienti da società importanti e quindi ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo campionato. Il direttore Orlandi conosce benissimo la piazza e sa costruire organici competitivi: ci aspettiamo tanto da questo gruppo”.