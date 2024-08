Lazio, calcio under 18, Lvpa Frascati, Di Vincenzo: “Questo gruppo è altamente competitivo”

La nuova Under 18 regionale della Lvpa Frascati è pronta a stupire. I ragazzi affidati a mister Sergio Di Vincenzo (già tecnico dell’Under 17 provinciale del Football Club Frascati, vecchia denominazione del club tuscolano nella passata stagione) si presentano ai nastri di partenza del campionato con ambizioni chiare.

“L’anno scorso abbiamo fatto un buon campionato, iniziando bene e poi perdendo qualcosa nella fase decisiva della stagione. Il sesto posto finale, comunque, è stato sicuramente positivo. Di quel gruppo sono rimasti solo otto ragazzi, la società ha puntellato l’organico in tutti i reparti e il livello complessivo della squadra è cresciuto: abbiamo due ragazzi per ogni ruolo, in qualche caso anche tre e quindi siamo fiduciosi, poi sarà il campo a parlare come sempre”.

L’Under 18 regionale è una categoria particolare vista l’impossibilità di “retrocessioni e promozioni”, ma Di Vincenzo crede che sia un’annata importante per questi ragazzi: “Con la società abbiamo scelto elementi che credano in questo progetto e non abbiano problemi ad affrontare questa categoria, che tra l’altro prevede anche play off e fasi nazionali sicuramente stimolanti. Inoltre cominceremo un lavoro in prospettiva per l’Under 19 della prossima stagione e magari anche in ottica di prima squadra nel futuro”.

Il suo rapporto con il neo direttore sportivo Leonardo Orlandi sarà “doppio”: “Lui allenerà anche il gruppo dell’Under 19 regionale e quindi ci sarà una collaborazione costante tra di noi. È una persona che ho conosciuto personalmente quest’anno: ha idee chiare e un modo di intendere calcio che mi piace molto”.

L’Under 18 regionale della Lvpa Frascati inizierà venerdì coi test fisici e poi il 2 prenderà il via la preparazione con doppie sedute quotidiane per la prima settimana. “Il campionato inizia a metà ottobre e quindi c’è tempo per fare un buon lavoro e testare il gruppo in diverse amichevoli. La prima di queste sarà il 6 settembre “in famiglia” proprio con l’Under 19, ma il programma è pre-campionato è già completo”.

Di Vincenzo è uno dei tecnici che ha “vissuto dall’interno” il cambio di proprietà e quello di denominazione dal vecchio Football Club Frascati alla nuova Lvpa Frascati. “L’ex presidente Claudio Laureti ha fatto un grande lavoro districandosi tra tante difficoltà. Il neo presidente Giammarco Raparelli è giovane, ma molto ambizioso e per me è un orgoglio poter far parte di questo club”.