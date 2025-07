La Regione Lazio tende una mano alle Cooperative

Una legge per le cooperative sociali, per snellire i processi burocratici e per consentire efficienza e trasparenza nell’albo: la 18/2024 consentirà anche di accedere a contributi regionali utili per migliorare il servizio grazie alla digitalizzazione dei processi.

Con uno stanziamento complessivo di tre milioni di euro, sarà possibile finanziare progetti per l’incremento di lavoratori svantaggiati, anche in qualità di soci.

Dopo l’evento pandemico e il ricorso esponenziale alle realtà cooperative sociali, era evidente la necessità di riprogrammare un settore in rapida crescita, fermo orami da troppo tempo.

"Dopo dodici anni senza un adeguamento delle tariffe si e' finalmente giunti a una soluzione adeguata per non gravare sui bilanci comunali e su quelli delle famiglie interessate, a fronte degli inevitabili aumenti dei costi di gestione", ha dichiarato Massimiliano Maselli, assessore regionale all'Inclusione sociale e ai Servizi alla persona.

A partire dalle 14mila assunzioni gia' autorizzate tra cui anche psicologi, psichiatri, tecnici della riabilitazione e assistenti sociali la riforma del Servizio sanitario regionale e, in particolare, l'offerta socioassistenziale possono contare, ad oggi, su complessivi 661,5 milioni di euro l'anno.

“La legge approvata lo scorso novembre 2024 rappresenta un passo importante verso lo snellimento delle procedure e la trasparenza nell’albo delle cooperative, consentendo alla Camera di Commercio di monitorarne attività e iscrizione. Quindi Unicoop, come già dichiarato in altre occasioni, accoglie favorevolmente lo sforzo economico della Regione Lazio che mira a facilitare l’impiego delle cooperative in un settore delicato e nevralgico come quello socio assistenziale” afferma il presidente Unicoop Lazio, Lorenzo Stura.