Bruognolo (Lega): "Su conti correnti storica vittoria della Lega, vicini ai cittadini in difficoltà"

“Il via libera della Camera alla proposta di legge che impone alle banche l’obbligo di aprire un conto corrente a chiunque ne faccia richiesta è una storica vittoria della Lega e del buon senso. Una misura di civiltà, che tutela i cittadini più fragili, troppo spesso esclusi dal sistema bancario”.

Lo dichiara Tony Bruognolo, Vicecoordinatore regionale della Lega nel Lazio.

“È una risposta concreta a una battaglia che Matteo Salvini e la Lega portano avanti da anni: garantire diritti basilari, come l’accesso a un conto corrente, è fondamentale per ridare dignità a tante persone e famiglie in difficoltà economica.” “Un segnale chiaro – conclude Bruognolo – di attenzione ai bisogni reali dei cittadini e di un modo diverso di fare politica, che mette al centro le persone, non i poteri forti”.