Lazio, ex falconiere Bernabè: "Porterò Lotito in tribunale"

"Ho mostrato sui social il risultato di un intervento chirurgico, tramite un video di trenta secondi. Il mio intento non era mettere in mostra nulla. È stato uno sbaglio da parte mia non pensare che in Italia questo non sarebbe stato visto bene. È stato un errore di comunicazione, però credo che una volta che ho chiesto scusa questa vicenda possa anche concludersi". A dirlo, a Radio Crc, è l'ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè, in merito alla vicenda che ha portato al suo licenziamento.

"Ho conosciuto Maradona, ho avuto l'opportunità di stare con lui parecchie volte: era una persona meravigliosa, era innamorato della mia aquila Victoria del Benfica. Ho vissuto con Diego bei momenti, anche extra calcistici", svela.

"Il Presidente Lotito è passato come il profeta dell'etica, mi è stato detto di aver offeso l'etica del club. Quello che mi chiedo è se questo codice etico venga applicato anche ad un calciatore che costa milioni di euro. Porterò Lotito in tribunale, sto collaborando al 100% con la giustizia italiana", prosegue.

"Io ho vissuto per 15 anni a Formello, nel centro sportivo della Lazio. Ho un metodo di falconeria per il quale Olimpia la lasciavo libera e la notte dormiva vicina a me. Il mio lavoro per la Lazio era quello di curare la falconeria ed Olimpia", conclude.