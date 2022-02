Lazio: la settimana in Consiglio Regionale

Il presidente Marco Vincenzi ha convocato, a seguito della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 17 febbraio u.s., la seduta ordinaria del Consiglio regionale per mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 10, in modalità telematica, per il question time e la trattazione del seguente argomento:



- proposta di legge regionale n. 256 del 17 novembre 2020, concernente "Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi".



Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali



Lunedì 21 febbraio

Audizione sul tema "Cittadini prenotatari/acquirenti programma costruttivo ACF costruzioni a r.l. - piano di zona Cecchina 2 comune di Albano laziale".



Ore 10:00 – Modalità telematica



XII Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.



Audizione su: "Innovazione e applicazioni antisismiche".

Auditi: per l'Associazione Inventori Associati, arch. Michele Miceli, dott. Enzo Morelli, arch. Davide Romei.



Ore 14:00 – Modalità telematica



XI Commissione - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.



Audizione avente ad oggetto le criticità riscontrate dal comparto delle energie rinnovabili da fonte solare in relazione alle normative regionali. Invitati: Alleanza per il fotovoltaico in Italia; Elettricità futura, Unindustria; ANIE.



Ore 15:00 – Modalità telematica



Commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione.



Auditi: assessore regionale Politiche abitative Massimiliano Valeriani; presidente comm. urbanistica comune di Albano laziale, Marco Alteri; Danilo Ballanti; Elisa Russo, prenotataria alloggio.



Martedì 22 febbraio



Ore 11:45 – Modalità telematica



IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio.



Audizione sui recenti fatti avvenuti all’Istituto Liceo Augusto Righi



Invitati: Direttore Ufficio Scolastico Regionale, Dott. Rocco Pinneri, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola (ANP), Rete degli studenti medi del Lazio, Dirigente Scolastico Liceo Righi, Rappresentante di istituto Liceo Righi.



Ore 14:00 – Modalità telematica



Commissione speciale emergenza COVID-19 .



Audizione del Direttore generale della ASL Roma 2, Dott. Giorgio Casati, sull’impatto della pandemia sull’Azienda sanitaria di propria competenza, con riferimento all’erogazione delle prestazioni sanitarie e all’organizzazione dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura.



Auditi: Direttore generale della ASL Roma 2, Dott. Giorgio Casati



Ore 14:00 – Modalità telematica



V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo.



Tema dell’audizione: "Schema di Deliberazione n. 223 – R.U. Reg. Lazio 0108568 (Proposta n. 3485 del 26.01.2022) – decisione n. 8/2022 concernente: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 – Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022”.



Invitati: 100 Autori; A.S.For.Cinema - Associazione per lo Sviluppo e la Formazione delle Professioni Cinematografiche e Audiovisive; AGICI - Associazione Generale Industrie Cine-audiovisive Indipendenti; AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo; ANAC - Associazione nazionale autori cinematografici; ANCCI - Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani; ANEC AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; ANEC LAZIO - Associazione Regionale Esercenti Cinema; ANEM - Associazione Nazionale Editori Musicali; ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali; ANICA - Sezione Distributori Cinematografici; ANICA - Sezione Produttori Cinematografici; APA - Associazione Produttori Audiovisivi; BIBI Film; Camaleo; CGIL Spettacolo e Cinema; CISL-FISTEL Roma e Lazio; CNA - Cinema audiovisivo; CUB Informazione; Culturmedia Lega Coop Lazio; Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani; FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub; Fenix Entertainment SPA; FICE - Federazione italiana cinema d'essai; Fondazione Cinema per Roma; Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio; Istituto Luce Cinecittà; Kino Produzioni; Latina Film Commission; Medusa Film; Minerva Pictures Group SRL; Paco Cinematografica; Propaganda Italia; Rodeo drive; Scuola Volonté; SNC; Superotto Film Production; UIL – spettacolo; Unindustria - Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo; Vivo Film



Ore 14:00 – Modalità telematica



VIII Commissione - Agricoltura, ambiente.



Testo unificato della Proposta di legge n. 119 del 22/2/2019 concernente "Disciplina dell'apicoltura nella Regione Lazio" e della Proposta di legge n. 315 del 13/10/2021 concernente "Disposzioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api". Proposta di Legge n. 306 GR Delib n. 505 del 27 luglio 2021 concernente: “Disposizioni per il riordino delle Aree Naturali Protette”



Ore 15:30 – Modalità telematica



VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.



Oggetto: Disciplina regionale degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori nello spettro autistico.



Invitati: Assessora alle Politiche sociali, Welfare, Beni comuni e ASP, Alessandra Troncarelli Direttrice Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, Ornella Guglielmino Assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D’Amato Direttore Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Massimo Annicchiarico dott. Federico Conte, Presidente Ordine degli Psicologi Lazio, Elide Bianchi, Psicologa clinica, BCBA, Supervisore ABA c/o Centro Scientifico di Neuropsichiatria Aita e Centro a Ruota Libera, Sara Bassani, Psicologa, BCBA, Supervisore ABA a Roma e Provincia di Roma



Giovedì 24 febbraio



Ore 15:00 – Modalità telematica



IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio.



Esame Proposta di legge n. 176 del 2 agosto 2019 concernente: “Disposizioni in materia di politiche giovanili”.

Ore 16:00 – Modalità telematica



I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.



Oggetto dell'audizione: Proposta di Legge regionale n. 201/2019 concernente il “Testo Unico in materia di Organi di Garanzia”, di iniziativa del Cons. Porrello ed altri.



Invitati: Avv.to Sara Teresa Mariani – Referente territoriale AIAF (Ass. italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori); dott.ssa Alida Montaldi – Presidente Tribunale per i minorenni di Roma; dott.ssa Anna Carbonara – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale; dott.ssa Beatrice Greco – Ordine degli Psicologi del Lazio; il Difensore Civico, Marino Fardelli; il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Monica Sansoni; il Garante dei Detenuti, Stefano Anastasia.



Venerdì 25 febbraio



Ore 10:30 – Modalità telematica



II Commissione - Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli.



Approvazione, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, della risoluzione relativa all’individuazione delle aree e delle iniziative di interesse prioritario contenute nel programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2022.