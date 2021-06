Lazio, Lanuvio: al via centro estivo sportivo comunale gratuito

Aperte da oggi le iscrizioni.

Sono aperte da oggi a Lanuvio le iscrizioni al centro estivo sportivo organizzato dal Comune in collaborazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera e con la partecipazione delle associazioni della Consulta dello Sport. Il centro è destinato ai residenti e a coloro che abbiano almeno un genitore che lavori a Lanuvio.Le attività, gratuite, che si svolgeranno dalle 8:30 alle 13, permetteranno ai bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni la conoscenza di diversi sport e dei valori che questo trasmette. Alle attività sportive saranno affiancati laboratori artistici linguistici e culturali.Per info e prenotazioni : Lorenzo: 334.5247214 - gramolelli96@gmail.com Daniela: 349.4002042 - daniela.middei85@gmail.com Soddisfatta l'Assessore allo Sport del Comune di Lanuvio Valeria Viglietti: "Grazie al mondo dello Sport di Lanuvio , un settore fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria da Covid, siamo riusciti a mettere in piedi un progetto importante per i nostri piccoli concittadini che in quest'ultimo anno e mezzo hanno dovuto fare i conti con la sedentarietà e l'isolamento sociale. Partecipare al Centro Estivo favorirà il loro rapido reinserimento ad una vita di relazione e socializzazione".