Lazio, Lotito: "Sarri? E' un grande allenatore, l'ho sempre detto"

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha dubbi sulle qualità di Maurizio Sarri, e intende incontrarlo "presto"."E' un grande allenatore, l'ho sempre detto, e lo incontrerò presto", ha detto Lotito, stando a quanto riferisce il Messaggero, in merito al rinnovo del contratto per il tecnico.