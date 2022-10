Lazio, mascherine anti-#Covid, Ciocchetti (FdI): casa di vetro Zingaretti crolla miseramente

“Siamo di fronte a uno scandalo enorme, che coinvolge in una serie poco chiara di intrecci personaggi che non si sa bene a quale titolo e per conto di chi abbiano agito. Ci sono tutti gli elementi per un nuovo episodio del commissario Montalbano”.

Mercoledì 05 Ottobre 2022

(Prima Pagina News)

Mercoledì 05 Ottobre 2022

