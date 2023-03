Lazio, Rocca: "Non ci sarà nessun arretramento sulla legge 194, le leggi si applicano"

"Per me il rispetto dei diritti e della parità di genere è intimamente connesso alla mia identità, al rispetto dei diritti degli esseri umani. Quindi, non ci sarà nessun arretramento sulla legge 194 perché in quest'Aula le leggi si applicheranno.Ma non confondiamo un diritto legittimo e inderogabile della donna con le politiche attiva della natalità, perché non sono in contraddizione. La politica della famiglia non è in contraddizione con i diritti".Così il Governatore del Lazio, Francesco Rocca, durante la sua replica al Consiglio Regionale.