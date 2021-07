LE PAPARAZZATE DI PPN... Relax ad Ischia per Remo Girone dopo l’annuncio del film sull’apocalisse

È notizia di qualche giorno fa, l’annuncio durante il Festival di Cannes del film mystery, “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”, ispirato all’apocalisse descritta dall’esegeta biblico Gioacchino da Fiore, vissuto nel Medioevo.

Tra i tanti interpreti internazionali anche il grande attore Remo Girone nel ruolo dell’Abate fondatore dell’Ordine Florence. Prima di questo grande lavoro che lo terrà impegnato per parecchi mesi, Girone attore amatissimo nel nostro Paese e indimenticabile interprete de “La Piovra”, si concede un po’ di relax con qualche giorno di vacanza.Come molti italiani ha scelto una località del nostro belpaese, Ischia, meta gettonatissima tra vip e gente comune incantata dalle bellezze dell’Isola verde. Qualche giorno in compagnia della famiglia per ricaricare le energie, in un posto come Ischia dove la tranquillità e la mondanità la fanno da padrona.Subito dopo l’attore si recherà in Basilicata dove sarà premiato insieme ad altri illustri ospiti durante ala XIII edizione di “Marateale - Premio internazionale Basilicata”, che si terrà dal 27 al 31 nella perla del Tirreno.Durante la manifestazione l’attore presenterà anche il film “Il diritto della felicità” una storia incentrata sull’amicizia tra generazioni. Girone è stato inoltre insignito di una grande onorificenza quella di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, per la sua lunga e fortunata carriera ultraquarantennale.