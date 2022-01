Le Regioni nominano i primi "grandi elettori" per il voto al Quirinale

Nominati oggi 30 delegati regionali su 58 per l'elezione del Presidente della Repubblica che prenderà il via a Montecitorio il 24 gennaio con la seduta a Camere congiunte.In Lombardia sono Attilio Fontana (Lega), Alessandro Ferri (Lega) e Dario Violi (M5s). In Veneto Luca Zaia (Lega), Roberto Giambetti (Lega) e Giacomo Possamai (Pd). In Liguria Giovanni Toti (Coraggio Italia), Gianmarco Medusei (Lega) e Sergio Rossetti (Pd). In Piemonte Alberto Cirio (FI), Stefano Allasia (Lega) e Domenico Ravetti (Pd).Nel Lazio Nicola Zingaretti (Pd), Marco Vincenzi (Pd) e Fabrizio Ghera (FdI). In Campania Vincenzo De Luca (Pd), Gennaro Oliviero (Pd) e Annarita Patriarca (FI). In Umbria Donatella Tesei (Lega), Fabio Paparelli (Pd) e Marco Squarta (Fdi).In Abruzzo Marco Marsilio (Fdi), Lorenzo Sospiri (FI) e Sara Marcozzi (M5s). In Molise Donato Toma (FI), Salvatore Micone (Udc) e Andrea Greco (M5s). In Basilicata Vito Bardi (FI), Carmine Cicala (Lega) e Roberto Cifarelli (Pd).