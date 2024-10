Leader Trend: Salvini e Meloni sul podio dei like

Matteo Salvini e Giorgia Meloni raccolgono la fetta più ampia di like da parte dei follower. Il leader della Lega sfora - su Instagram - il muro dei 2.8 milioni di like, ma con un volume di pubblicazioni di quasi 4 volte superiore a quello di Giorgia Meloni.

"L’analisi mensile di Leader Trend - si legge nell'abstract di Arcadia - ci aiuta a comprendere attraverso alcuni dei dati degli account social e quelli ricavabili dalle conversazioni digitali quanto una singola leadership riesca a catturare l’attenzione digitale dei follower e degli utenti e, altrettanto, quanto invece l’opinione pubblica condivida o meno scelte e posizionamenti. L’osservazione della dinamica dei fandom delle principali piattaforme presidiate dai leader italiani a settembre è emblematica per due aspetti: in primo luogo, ci svela l’esistenza di un tetto di saturazione, in particolare in assenza di grandi fratture e di forti polarizzazioni, per ciascun leader. In secondo luogo, che gli incrementi e i decrementi sono condizionati anche dalle singole scelte politiche adottate.

Così, ad esempio, nel calo Instagram di Giorgia Meloni, il primo dopo 24 mesi di crescita, c’è probabilmente il raggiungimento di una soglia massima di estensione, mentre, all’opposto, in quelli di Giuseppe Conte, Matteo Renzi o Carlo Calenda c’è, con la stessa probabilità, l’opposizione a scelte e posizionamenti di natura politica. Il censimento delle menzioni e delle interazioni online, a settembre, fa emergere accanto al presidio costante di Giorgia Meloni, il netto incremento delle keyword nominative Matteo Salvini e Giuseppe Conte. I due leader hanno incassato una quota più ampia, rispetto ai mesi precedenti, per le polarizzazioni determinatesi, per il primo con il processo Open Arms e per il secondo con la diatriba interna tra M5S e Beppe Grillo.

Infine, questo numero, ha un primo corner dedicato agli account social dei candidati alla carica di presidente nelle tre regioni, Liguria, Emilia Romagna, Umbria che tra ottobre e novembre saranno interessati dalle elezioni".

Le crescite assolute dei nuovi follower dei candidati vedono in Emilia Romagna Elena Ugolini con 4.1K su Facebook e 1.1K si Instagram; il suo rivale Michele De Pascale, rispettivamente 1.5K e 1.9K. In Umbria Stefania Proietti 710 e 550; Donatella Tesei 580 e 270. In Liguria Marco Bucci 700 e 470; Andrea Orlando 1.5K sia su Facebook che su Instagram. (Fonte Arcadia, tool Fanpage Karma, periodo di riferimento 01.09.2024 - 30.09.2024 Leader Trend #08).