Lega, Cangemi, inizia il percorso per far tornare il Lazio una Regione di riferimento

“La Lega è pronta, siamo sul territorio, radicati e con un consenso tra la gente sempre crescente. Oggi, da Roma, inizia il percorso per far tornare il Lazio una Regione di riferimento in Italia, traino per il Paese con le sue eccellenze e le sue specificità.Aspettiamo solo il nome del candidato alla presidenza, che sicuramente sarà una personalità competente, esperta, capace della sintesi di una coalizione che è sempre più compatta e unita. Voltiamo pagina, archiviamo il Pd, ripartiamo da qui”.Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.